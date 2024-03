La città con il miglior clima, nebbia e giornate fredde penalizzano Forlì. 46esimo posto per gli 'eventi estremi'

Qual è la città italiana con il clima migliore? La classifica, elaborata dal Sole 24 Ore su dati di 3b Meteo, fotografa il benessere climatico in 107 capoluoghi (riaggregrati su base provinciale) con 10 parametri meteo relativi al periodo 2013-2023. A salire sul gradino più alto del podio è Bari. Per la prima volta un territorio del Mezzogiorno conquista il primato in un indice sintetico tematico della Qualità della vita, la storica indagine sui territori italiani più vivibili, scalzando Imperia - oggi seconda - che si era posizionata in testa nelle precedenti edizioni: la prima pubblicata nel 2019 con i dati sul decennio 2008-2018 e la seconda pubblicata nel 2022 con i dati sul decennio 2011-2021. Oltre al capoluogo pugliese, altre sei centri urbani del Sud popolano la top ten del benessere climatico: nell’ordine Barletta-Andria-Trani (terza), Catania (quarta), Pescara (quinta), Chieti (settima), Brindisi (ottava), Agrigento (nona), Cagliari (decima). Per il resto, oltre al capoluogo del ponente ligure, si distingue per il miglior clima anche Livorno (sesta), unica del Centro Italia tra le prime dieci. Forlì si trova al 55esimo posto, mentre in Romagna Rimini è 17esima e Ravenna 59esima.

Lo studio

Per ogni parametro è stato calcolato il valore medio giornaliero, annuale o decennale registrato in ciascuna città, a partire dai dati meteorologici rilevati per fasce esaorarie (di sei ore) sull’arco del periodo 2011-2021. Così per ciascuna graduatoria sono stati attribuiti mille punti alla città con il valore migliore. Il punteggio scende, in funzione della distanza rispetto alla prima classificata, fino allo zero attribuito all’ultima posizione. I dati della provincia di Forlì-Cesena sono il risultato della media dei valori riferiti alle singole città.

Tra i vari parametri, nello specifico, Forlì-Cesena si posiziona 88esima per la presenza di nebbia, 70esima per numero di giorni freddi (giorni con temperatura massima percepita inferiore a 3°C) e 56esima per ondate di calore (sforamenti all’anno con più di 30 gradi per tre giorni consecutivi). E ancora è 57esima per soleggiamento (ore di solo al giorno), 53esima per indice di calore (giorni con temperatura percepita maggiore o uguale a 30°C), 46esima per eventi estremi (giorni totali con accumulo di pioggia superiori ai 40 millimetri ogni sei ore), 47esima per brezza estiva, 26esima per umidità relativa (giorni fuori dal comfort climatico, con umidità maggiore del 70% o inferiore al 30%), 50esima per raffiche di vento (giorni totali con raffiche superiori ai 25 nodi) e 27esima per piogge (giorni in cui piove con accumuli superiori ai 2 millimetri)