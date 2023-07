Picco del caldo africano, la Romagna con la 'febbre': superati i 38 gradi in collina

La Romagna con la 'febbre'. Come annunciato agli esperti meteo, quella di mercoledì è stata la giornata del picco dell'ondata di caldo nord-africano. A Forlì la massima è stata è stata registrata alle 17, con la colonnina di mercurio che ha toccato la punta di 37,1°C. Si tratta di un valore distante dal record di 43°C registrato il 4 agosto del 2017. "Febbre" a 38,4°C a Voltre, mentre a Cusercoli la massima si è fermata a 37,4°C. Giovedì le temperature faranno registrare una lieve diminuzione, anche se i valori risulteranno ancora ben al di sopra della norma, con le minime oscillanti attorno ai 25°C e le massime che non andranno oltre i 35°C. Venerdì non si esclude la formazione di qualche temporale sparso, il tutto nel contesto di una giornata calda.

"Il transito di un'onda depressionaria a ridosso dell'area alpina manterrà condizioni di instabilità anche per la giornata di sabato con probabili rovesci o temporali sparsi - informa il servizio meteo regionale dell'Arpae -. Successivamente prevarranno condizioni di tempo stabile con possibilità di rovesci o temporali a termine periodo per l'avvicinarsi di una saccatura di origine atlantica. Le temperature dopo la flessione di sabato, quando le massime si porteranno attorno a 30-32 gradi, tenderanno gradualmente a risalire fino a 34/35 gradi a termine periodo".