Il caldo africano concederà una breve tregua. Ma le temperature resteranno oltre la media

Tra giovedì e venerdì il caldo africano allenterà la sua morsa. Ma la tregua sarà piuttosto breve, poichè da sabato l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi, determinando una nuova impennata termica. Giovedì la colonnina di mercurio registrerà una lieve flessione, complice un cielo tra poco nuvoloso e nuvoloso per nubi medio-alte, ma con massime sempre oltre la media del periodo, tra 34 e 37°C. Andrà meglio, si fa per dire, venerdì, quando le massime potranno oscillare tra 29 e 35°C. Mercoledì pomeriggio, complice l'aumento della ventilazione dai quadranti sud-occidentali, sull'entroterra si sono superati i 36°C, con Voltre la località più calda con i suoi 36,2°C, mentre a Forlì la massima è stata di 34,4°C, contro i 35,5°C di 24 ore prima. Anche per giovedì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per vento sui colli. "Nella prima parte della giornata sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sulle aree appenniniche centro-orientali", si legge nell'avviso.