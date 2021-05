Meteo, il vento non dà tregua: venerdì d'allerta, attese forti raffiche sui rilievi

Si annuncia un venerdì ventoso sulla Romagna, in particolar modo nell'entroterra. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla", specificando che "sono previsti rinforzi di ventilazione sull'Appennino, in particolare dalle ore pomeridianea partire dalle aree montane in estensione alle aree collinari". Sono attesi "venti di Burrasca moderata (62-74 Km/h) inizialmente sui rilievi centro occidentali, con progressivo interessamento dei rilievi centro-orientali e con ulteriori rinforzi e raffiche di intensità superiore dalle ore serali".

Venerdì la giornata si annuncia stabile, con velature, mentre sabato il cielo si presenterà nuvoloso, con tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Le temperature minime sono in aumento, comprese tra 15 e 17 gradi, mentre le massime tra 23 e 26 gradi. I venti sui rilievi sono attesi tra deboli e moderati sud-occidentali, con possibili forti raffiche lungo il crinale appenninico nella prima parte della giornata. Sulle pianure interne in prevalenza saranno deboli da sud-ovest con locali rinforzi moderati, lungo la costa intorno a sud-est moderati con locali raffiche, tendenti a ruotare da sud-ovest in serata.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "sull'Italia del nord permane un flusso di correnti instabili che determineranno condizioni di tempo moderatamente perturbato con presenza di nuvolosita' a tratti piu' consistente e precipitazioni sparse, piu' probabili e continue nella giornata di lunedi'. A termine periodo tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni. Temperature in diminuzione nella giornata di lunedi".