Meteo, vortice freddo dalla Scandinavia: crollo delle temperature, ma domenica tornerà il sole

Dal grande caldo della scorsa settimana ad un weekend all’insegna della variabilità atmosferica, con temperature in picchiata. Arriva infatti dalla Scandinavia un vortice di aria fredda, per cui varrà la pena tirare fuori una maglia in più per uscire. Il fine settimana sarà diviso con un sabato saranno possibili ancora precipitazioni nella prima parte della giornata, con possibili fenomeni temporaleschi, ed una domenica soleggiata, ma al quanto frizzante. In particolare, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, un vortice retrogrado dalla Scandinavia piloterà per la mattinata di sabato un nuovo impulso instabile.

C'è da attendersi quindi un peggioramento sin dal mattino con piogge e rovesci sparsi in trasferimento dai settori emiliani a quelli romagnoli; possibili temporali su Appennino e Romagna. Migliora dal pomeriggio sull'Emilia occidentale, anche sul resto della regione entro sera. Le temperature in ulteriore calo sui settori emiliani, diffusamente sotto le medie del periodo con clima fresco anche di giorno. I venti soffieranno deboli-moderati da nord-nordest. Il mare sarà mosso, specie al largo.

La giornata di domenica l'aumento della pressione regalerà una giornata sostanzialmente soleggiata, al più poco o parzialmente nuvolosa. Isolati piovaschi o locali rovesci possibili nella notte sulle coste romagnole. Le temperature sono previste in calo nei valoriminimi, con clima frizzante all'alba; mentre le massime in ripresa, ma su valori gradevoli, in genere comprese tra 25° e 27°C