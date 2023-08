"Possibilità di forti temporali", nuova allerta meteo gialla in Romagna: ecco cosa bisogna attendersi

La mattinata di sabato trascorrerà probabilmente all'insegna dei temporali. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla", specificando che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura e pedecollinari del settore centro-occidentale e lungo la fascia costiera. Dalla tarda mattinata rapido miglioramento con assenza di fenomeni significativi su tutta la regione".

Nel dettaglio, il servizio meteorologico regionale dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede "nuvolosità irregolare al mattino, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale più probabili sul settore centro-occidentale e pianura settentrionale della regione, in progressiva e rapida attenuazione ad iniziare da ovest. Sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio". Il passaggio perturbato avrà l'effetto di ridimensionare gli effetti del caldo: le temperature minime oscilleranno tra 20 e 22°C, mentre le massime saranno comprese tra 27 e 32°C. I venti sono attesi deboli-moderati nord-occidentali al mattino, tendenti a ruotare per divenire deboli orientali nel pomeriggio. Il mare inizialmente sarà poco mosso sotto costa, mosso al largo, con tendenza nel corso della giornata tendenza a divenire poco mosso (in tarda serata localmente mosso al largo).

Domenica il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi e settore centro-orientale della regione durante il corso della giornata a cui potranno essere associati locali rovesci o temporali. Le temperature minime sono attese in calo con valori compresi tra 16 e 19°C, mentre le massime tra 27 e 30 gradi. I venti saranno deboli o a tratti moderati nord-occidentali, mentre dal tardo pomeriggio è attesa una rotazione dei venti sul settore centro-orientale da nord-est con locali rinforzi. Il mare sarà inizialmente poco mosso tendente a divenire molto mosso.

Nei giorni a seguire "flussi in quota settentrionali associati ad un promontorio di alta pressione in espansione sull'Europa occidentale tenderanno a riportare generali condizioni di tempo stabile . Le temperature saranno in graduale e lento aumento portandosi su valori in linea con la media climatologica del periodo".