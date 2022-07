L'anticiclone africano prepara una nuova offensiva: "Il caldo sarà intenso. Le piogge? Lungo stop"

Dopo la "rinfrescata" con il passaggio temporalesco di giovedì scorso e l'anticiclone delle Azzorre che ha reso il caldo più piacevole da sopportare, la Romagna si accinge nuovamente a fare i conti con l'anticiclone africano. Lo conferma Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, specificando che il promontorio anticiclonico subtropicale tornerà anche il caldo intenso.

Ferrara, questo caldo arriverà tutto in un colpo o sarà graduale?

Graduale, ma incisivo. Quello di martedì è l'ultimo giorno all'insegna della variabilità, con anche qualche locale rovescio non escluso. Da mercoledì il caldo sarà in graduale ma inesorabile intensificazione

Il peggio quando è atteso?

Entro il weekend, ma anche la prossima settimana si prospetta molto calda, con al più temporanee modulazioni.

Concretamente, quali sono le temperature previste?

Si potranno registrare punte anche di oltre 36-37°C sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma qui con afa accentuata e quindi temperature percepite più elevate.

Potrebbe essere l'ondata di caldo più intensa dell'ultimo ventennio, capace di abbattere anche i record del 2003?

Sarà sicuramente molto intensa, ma ancora prematuro stabilire se verrà battuto il 2003

Quanto durerà?

Probabilmente fino a gran parte della prossima settimana

Guardando al lungo termine, quando torneranno le piogge?

Ad oggi purtroppo non si intravedono piogge significative per almeno altri 10-12 giorni, fatto che aggraverà ulteriormente la condizione siccitosa che penalizza gran parte d'Italia.