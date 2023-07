Il termometro supererà la soglia dei 40 gradi: "Picco mercoledì. Attese notti tropicali con umidità e afa"

La colonnina di mercurio potrebbe superare le soglia dei 40 gradi. "Nei prossimi giorni il rinforzo dell'anticiclone africano continuerà a garantire tempo stabile ma, determinerà un aumento record delle temperature sull'Emilia Romagna e non solo - annuncia Lucia Drago Pitura di 3bmeteo -. L'ondata di calore è attesa soprattutto nella giornata di mercoledì, quando probabilmente si supereranno i 39-40°C in molte città, specie romagnole". Ma il caldo sarà intenso anche sulle zone costiere, ma, spiega Drago Pitura "con massime leggermente più contenute, per l'azione dei venti che soffieranno dai quadranti orientali, sono attesi picchi di 36-38°C".

"A seguire la canicola verrà smorzata dai venti orientali con massime di nuovo comprese tra i 30-35°C ma, il clima diventerà afoso, per gli elevati tassi di umidità, specialmente nelle ore notturne", aggiunge. Per quanto riguarda Forlì, "il tempo sarà quindi stabile e soleggiato nei prossimi giorni con un'impennata termica attesa nella giornata di mercoledì con massime fino a 40-41°C. A seguire massime più contenute ma con alti livelli di umidità, possibili disagi fisiologici per afa. La ventilazione sarà a tratti moderata dai quadranti sud-occidentali". Ma a quando una tregua? Replica la meteorologa: "Bisognerà attendere la prossima settimana per confermare un possibile passaggio instabile che potrà interessare, con qualche piovasco o temporale, almeno le città lungo il Po".