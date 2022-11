Intensa perturbazione atlantica: sarà una giornata con pioggia, vento e neve in quota

Sarà un martedì sull'Emilia Romagna per il passaggio di un'intensa perturbazione nordatlantica alimentata da aria più fredda che determinerà un intenso peggioramento autunnale. "Sono attese infatti piogge diffuse e localmente abbondanti, specie sul comparto emiliano centrale - esordisce Fabio Da Lio di 3bmeteo.com -. Forti venti lungo la costa, dapprima meridionali ma poi ruoteranno in senso ciclonico tra Nord Ovest e Nord Est con raffiche che potranno sfiorare anche i 70-90 chilometri orari sui litorali".

Arriverà anche la neve in Appennino, "mediamente a partire dai 1000 metri ma i fiocchi si potranno spingere fin verso i 700 metri", prosegue Da Lio. Entrando nello specifico per Forlì, "sono attese piogge e rovesci nell'arco della giornata, anche di moderata intensità. Le temperature massime non andranno oltre i 10°C con venti settentrionali superiori ai 50 chilometri orari dal pomeriggio. La tendenza è per una graduale attenuazione dei fenomeni, con residue precipitazioni nella notte, poi si avrà un miglioramento nel corso di mercoledì con ampie schiarite e tempo asciutto".