Temporali e vento forte all'orizzonte, la Protezione Civile aggiorna l'allerta meteo: cosa dobbiamo attenderci

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna aggiorna l'allerta meteo per temporali e vento diramata mercoledì mattina. Da "gialla" diventa "arancione" per il crinale appenninico e la fascia pedemontana, mentre resta "gialla" quella per criticità idrogeologica e vento. Allerta "gialla" per precipitazioni temporalesche anche sulla fascia pianeggiante. Si legge nell'avviso: "Nella giornata di giovedì sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali forti su tutta la regione, particolarmente intensi o persistenti, con possibili effetti e danni associati più probabili in mattinata sui rilievi di crinale del settore centro-occidentale della regione e sui rilievi del settore centro-orientale nel corso del pomeriggio".

Viene inoltre specificato che "sono previsti venti da sud-ovest di burrasca con rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica. Sono possibili, associati ai fenomeni temporaleschi, innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore e occasionali colate detritiche". Per la giornata di venerdì, invece, "non si escludono temporali sparsi di breve durata, con possibili effetti associati occasionali, più probabili sui rilievi centro-occidentali. E' prevista un'attenuazione dei fenomeni dalla serata". Per il weekend, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "la persistenza di una circolazione di bassa pressione a ovest dell'Italia determinerà condizioni di lieve instabilità, con frequenti annuvolamenti e possibilità di deboli precipitazioni sparse alternate a schiarite. Le temperature saranno inizialmente stazionarie con massime intorno a 27°C e poi da martedì in lieve diminuzione, portandosi su valori in linea con le medie del periodo".