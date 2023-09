Temporale e nubifragio in città, la spiegazione: "In poco più di un'ora caduta la metà delle precipitazioni attese in settembre"

In meno di 24 ore il Forlivese è stato interessato dal transito di alcuni nuclei temporaleschi, anche di forte intensità. Qual è la causa? A fare il punto è Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti). "In seno a un moderato afflusso di aria più fredda in quota, e stanti temperature nei bassi strati assai elevate per il periodo, con condizioni quasi estive, si sono sviluppati temporali a carattere sparso e intermittente, principalmente lungo la fascia costiera e sulle zone pedeappenniniche - introduce l'esperto -. Non è transitata una perturbazione vera e propria, ma l’incremento del gradiente termico verticale per l’arrivo dell’aria più fresca alle quote superiori è stato sufficiente a innescare attività temporalesca, anche notturna, in particolare nelle aree laddove si è avuta una leggera confluenza nei bassi strati tra correnti occidentali e nord-occidentali (settore pedeappenninico), dando quindi inizio ai moti convettivi (forti correnti ascensionali)".

Randi spiega inoltre che "i temporali non sono stati particolarmente intensi, tuttavia, a causa dei venti deboli sia al suolo che in quota (scarso shear nel campo verticale del vento), essi si sono mossi molto lentamente risultando quasi stazionari, insistendo quindi più o meno nelle stesse aree e scaricando molto localmente elevate quantità di pioggia. A Forlì, secondo quanto registrato dalla stazione meteorologica Arape ubicata nel centro cittadino, sono caduti 31,8 millimetri di pioggia in poco più di un’ora, un valore che corrisponde a circa la metà delle normali precipitazioni attese in tutto il mese di settembre. In altre zone, anche a breve distanza non si sono avuti fenomeni di rilievo, e questa è una caratteristica tipica dei sistemi poco organizzati, in genere del tipo “cluster” multicellulari a lenta evoluzione". Cosa bisogna attendersi per le prossime ore? "Fino a tutta la giornata di sabato saranno ancora possibili locali eventi temporaleschi, principalmente sui rilievi e sulle zone interne, ma con campo termico ancora superiore alla norma nonostante una lieve flessione".