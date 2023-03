"Sicurezza, impieghiamo i militari del Reggimento aeromobile nel progetto Strade Sicure anche a Forlì"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

L’episodio criminoso dell’assalto al bancomat di Credit Agricole di viale Risorgimento, sottolinea, pur senza voler suscitare allarmismi, un clima di incremento dei reati contro il patrimonio. L’esplosione del bancomat arriva dopo la rapina al supermercato dei giorni scorsi, la spaccata della vetrina della latteria di via Edoardo Cecere, i segnali stradali più volte divelti in prossimità del parco urbano ed infine l’ignobile sfregio alle panchine in marmo del parco urbano con annessi imbrattamenti di vernice.

Il tutto in un quadro reso ancora più fosco dai rapporti di cronaca a seguito delle indagini delle forze dell’ordine sul traffico di stupefacenti pressochè endemico rispetto all’aumento della fascia giovanile di consumatori portata dall’apertura delle facoltà universitarie, per non parlare dei furti nelle abitazioni perpetrati anche nel quartiere Resistenza. Appare quindi evidente ed anche comprensibile una oggettiva difficoltà del controllo del territorio e laddove i supporti del comitato di quartiere come il “controllo di vicinato” che attendono il benestare delle Autorità preposte, non si comprende per quale motivo i militari del Reggimento Aeromobile continuano ad espletare il servizio dell’operazione “Strade Sicure” in tutte le città d’Italia ivi compresi gli altri capoluoghi della nostra regione ma mai a Forlì.

Così come non si hanno notizie sulla efficacia operativa delle centinaia di videocamere installate pare in ogni angolo del territorio, come pure della App Falco annunciata come la panacea del contrasto al crimine con geolocalizzazione delle segnalazioni ovvero come il progetto "Forlì Città Protetta 2021". Onestamente come rappresentante di quartiere non raccolgo da parte dei residenti, rispetto alle soluzioni promulgate, la sensazione che la sicurezza nella nostra città sia aumentata.

Raffaele Acri – Vice Coordinatore Quartiere Resistenza