Unica band romagnola al Porretta Soul Festival: da Forlì il palco è per "The Pushovers"

E' l'unica band romagnola che partecipa al festival di interesse sia nazionale che europeo, la 35 edizione del Porretta Soul Festival, che si è aperta giovedì. Sabato su questo palco si esibiscono i forlivesi "The Pushovers", nati nel 2017, che con grande soddisfazione sono stati selezionati. La formazione è composta dalla voce Sara Giunchi, il sax di Alberto Guidi, la tromba di Alberto Olivetti. Gianluca Valentini al piano ed organo, Marco Fiori a chitarra, voce e armonical Maurizio Laghi al basso, Iacopo Perini alla batteria e Michela Carloni voce corista.

"Siamo una band Forlivese composta da musicisti di estrazione jazz, blues, rock ‘n’ roll, gospel e soul. Trainati dalla formidabile voce di Sara (in grado di eseguire brani di Aretha Franklin in tonalitá originale) e dalla la passione per la soul music ed il rhythm & blues ci sismo uniti a partire dal 2017 fino ad arrivare ad oggi con una formazione completa di 8 elementi, sezione ritmica, fiati e coristi - racconta Laghi -. Con grande soddisfazione presentiamo uno spettacolo dinamico e coinvolgente ma anche suggestivo, che riporta l’ascoltatore a rivivere le sensazioni dei club americani dalle sonoritá soul e R'n'b a partire dagli anni ‘50 fino ai ‘70, eseguendo brani immortali di soul singers quali Aretha Franklin, Etta James, Otis Redding, Ray Charles, Wilson Pickett, Marvin Gaye, sia da ascolto che da ballo".

Il traguardo è arrivato dopo il consolidamento della band e dello spettacolo. "Abbiamo deciso di proporci al Festival nazionale ed europeo di musica soul che si tiene ogni anno a Porretta (per l’appunto il Porretta soul Festival). Con grande sorpresa siamo stati selezionati dall’organizzazione tra numerose band e saremo l’unica a rappresentare la presenza romagnola su questo palco", conclude Laghi.