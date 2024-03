Una lasagna romagnola da leccarsi i baffi: la ristoratrice Barbara Lucchi indossa le "5 Stelle d'Oro"

Arriva un altro prestigioso riconoscimento per Barbara Lucchi, titolare del Ristorante Enoteca “La Vecia Cantena d'la Pre” di Predappio Alta. A Lecce è stata premiata nel corso dell’evento “Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina”. Si tratta di un riconoscimento, spiega la cuoca, "che viene dato a chi riesce a diffondere la buona cucina" e che ci mette "ogni giorno con tanta passione e tanto amore per il proprio lavoro". La consegna del tributo è avvenuto in occasione dell’evento a cura dell’Associazione Italiana Cuochi, dove Lucchi è stata premiato insieme a illustri chef che hanno saputo promuovere al meglio la buona cucina italiana nel mondo. Tra loro anche 30 chef stellati Michelin e professionisti del mondo food.

L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Puglia, dal Comune di Lecce e dalla Città di Lecce. Tra gli altri, ha ricevuto il premio ad honorem il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il riconoscimento è arrivato grazie alla sua lasagna con soglia gialla e verde con spinaci, arricchita da un ragù cotto ai fornelli per circa tre ore, besciamella, parmigiano e fiocchetti di burro per la cottura finale a 180 gradi in forno statico per circa 30 minuti. La carriera della ristoratrice è ricca di premia. La sua è una cucina ispirata alla cultura enogastronomica locale, ma rivisitata con creativa originalità.

Insieme al compagno di una vita Riccardo Menghi ha trasformato "La Vecia Cantena dla pre" di Predappio Alta in una tappa obbligatoria per chi passa da Predappio. Tra le specialità i manicaretti attraverso i quali è possibile cogliere gli autentici sapori della Romagna, mentre Riccardo trasmette la sua passione per il Bacco, accompagnando i clienti alla degustazione dei migliori vini locali. Non può mancare la degustazione della Piavina, una piadina esclusiva preparata con l’aggiunta di vino Sangiovese che viene offerta agli ospiti al posto del classico pane, come accompagnamento ad un saporito tagliere di salumi e formaggi o a un ricco e abbondante secondo.