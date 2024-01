E' il volto di maggio: tra le protagoniste del calendario di Miss Mamma Evergreen anche una prof forlivese

Nei giorni scorsi, organizzata da Te.Ma Spettacoli, che organizza il concorso “Miss Mamma Italiana”, si è svolta la presentazione del Calendario dell’anno 2024 di “Miss Mamma Italiana Evergreen”. Il concorsoè giunto quest’anno alla sua 31esima edizione: ideato da Paolo Teti, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme, diviso in tre categorie, dai 25 ai 45 anni; dai 46 ai 55 anni per la “categoria Gold” e dai 56 anni a salire per la “categoria Evergreen”.

Protagoniste degli scatti del Calendario 2024 di “Miss Mamma Italiana Evergreen” (quello di quest’anno è il 21esimo), eseguiti dalla fotografa Gloria Teti, sono le vincitrici della Finale Nazionale 2023 del Concorso, capitanate dalla 56enne romana Anna Maria Amodio, vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2023”: gennaio vede ritratta Raffaella Condello, 60 anni, psicologa e docente di lettere, di Palmi (Reggio Calabria), mamma di Silvia di 32 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Damigella d’Onore 2023”.

Protagonista di febbraio è Anna Titone, 56 anni, casalinga, di Signa (Firenze), mamma di Lorenzo di 19 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Eleganza 2023”. Diana Scucimarra campeggia nel mese di marzo, 66 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 35 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Radiosa 2023”. In aprile spicca Luciana Sandrin, 59 anni, barista, di Castelfranco Veneto (Treviso), mamma di Azzurra, Aurora, Serena e Stella, di 30, 29, 27 e 24 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sorriso 2023”.

Si passa a maggio con Gisella Danese, 56 anni, docente di scuola superiore, di Forlì, mamma di Clara di 30 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen in Gambe 2023”. Emanuela Luccini è la protagonista di giugno, 64 anni, consulente di immagine, di Polpenazze del Garda (Brescia), mamma di Valentina e Michele, di 40 e 34 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion 2023”.

A luglio c'è Giulia Gibin, 58 anni, parrucchiera, di Porto Tolle (Rovigo), mamma di Nicola di 34 anni e delle gemelle Eleonora e Sara, di 26 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sprint 2023”. Raffaella De Vincenzo protagonista di Agosto, 63 anni, assistente amministrativa, di Calcinaia (Pisa), mamma di Luca di 39 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour 2023”. A settembre ecco Enrica Bonamici, , 56 anni, estetista, di Porto Viro (Rovigo), mamma di Sebastian di 30 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 2023”.

A ottobre c'è Anna Maria Amodio, 56 anni, docente di liceo classico, di Roma, mamma di Fabio di 19 anni. È la vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2023”. Sua anche l’immagine di copertina. Protagonista di novembre Michela Turetta, 56 anni, arbitro federale di pallavolo, di Vigodarzere (Padova), mamma di Chiara ed Alberto, di 24 e 18 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sportiva 2023”. Dicembre chiude con Lucia Deligia, 61 anni, sanificatrice, di Cagliari, mamma di Francesca e Mattia, di 42 e 25 anni e Marliena Pesce, 64 anni, infermiera, di Camposampiero (Padova), mamma di Meri di 44 anni. Sono le vincitrici della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sponsor Top 2023”.

Gennaio 2025 vede Paola Comerio, 60 anni, collaudatrice, di Zanè (Vicenza), mamma di Stella, Gianmarco e Greta, di 37, 35 e 31 anni; Franca Pulriventi, 63 anni, modellista, di Cesena, mamma di Valentina e Samuele, di 38 e 25 anni e Valeria Valeri, 60 anni, stilista, di Santarcangelo (Rimini), mamma di Serena di 42 anni. Sono le vincitrici della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia 2023”.