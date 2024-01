Il centro benessere per animali arriva Forlimpopoli: due under 30 alla guida della nuova avventura

Da Forlì a Forlimpopoli per una nuova avventura tutta dedicata agli animali, guidata da due under 30. Il centro benessere per gli amici a 4 zampe Dil and Dog è pronto a cambiare veste, spostandosi dalla via Cervese a Forlì alla Galleria Il Parco di Forlimpopoli. Lunedì inizieranno i lavori nell'ultimo negozio rimasto vuoto, in pochi mesi sarà pronto ed ospiterà il centro. A gestire il progetto ci saranno Chiara Capanni 27 anni e Giulia Ganganelli, 26, team che lavora già in questo campo da tempo.

"Dil and Dog è stato aperto come toelettaura da me nel 2019 - racconta Chiara - e poi lo abbiamo trasformato nel 2020 in centro benessere, quando ci siamo spostate in via Cervese. Giulia lavora con me dal 2021, diciamo che è stato amore a prima vista, lavorativamente parlando". Chiara viene dal mondo dei cani, Giulia da quello dei cavalli, le accomuna ovviamente la passione per gli animali. "Siamo in continua formazione per offrire sempre il meglio agli animali di cui ci occupiamo. Per ora possiamo dire che nel nuovo locale verranno offerti tanti nuovi servizi e ci saranno collaborazioni con più di un professionista del mondo della cinofilia. Non vediamo l'ora di spostarci perchè passeremo da 20 a 100 metri quadrati".

La scelta è partita proprio dalla necessità di trovare uno spazio più ampio per ospitare il centro benessere e il locale di Forlimpopoli ha colpito le giovani imprenditrici perchè immerso nel verde. "Non ci sarà più solo il centro benessere ma altre novità, per ora stiamo investendo in materiale e formazione e possiamo dire che stiamo facendo corsi anche sui gatti per poterli seguire meglio", concludono.