Ex alunni si ritrovano insieme agli insegnanti 18 anni dopo l’ultimo giorno di scuola elementare

Ritrovarsi 18 anni dopo l’ultimo giorno alla scuola elementare. E’ successo lunedì sera al ristorante Peter Pan dove i ragazzi della classe quinta del 2006 della scuola elementare "Matteotti" si sono ritrovati insieme alle loro insegnanti di allora. Bambini diventati ormai adulti, giovani mamme e ragazzi nel pieno della loro vita a rivivere le storie del loro ciclo. Momenti che hanno lanciato qualche lacrimuccia sono stati il video realizzato dalle insegnanti, Catia Gambadori, Loretta Cecchi e Rossana Ciancio, dove sono state proiettate immagini e attività del passato. Non solo la maestra Ciancio ha scovato diritto nella cassetta dei ricordi, andando a pescare un testo scritto dagli ex studenti proprio negli ultimi giorni di scuola. Insomma il momento perfetto per ritrovarsi insieme raccontare le esperienze passate e raccontare ai compagni e alle maestre i progetti per presente e futuro.

