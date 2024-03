Dopo anni da dipendente corona il sogno di mettersi in proprio. E apre un salone di acconciatura

Dopo un lungo percorso come dipendente, ha deciso con coraggio e determinazione di realizzare il suo sogno imprenditoriale. Federica Martini ha inaugurato sabato scorso "Luce Parrucchieri", il nuovo salone di acconciatura per donne e uomini. Il salone, situato in via Cavour 145 nel cuore del centro di Meldola, ha aperto le sue porte in un ambiente completamente ristrutturato e arredato con uno stile moderno e luminoso. Presenti all’inaugurazione e al taglio del nastro il sindaco Roberto Cavallucci, Carla Tombaccini, responsabile Servizi Generali Cna Area Colline forlivesi e un gruppo numeroso di parenti e amici che hanno espresso il loro caloroso sostegno e i migliori auguri per il futuro successo di Federica.