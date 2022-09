Due forlivesi sul podio di Miss Principessa d'Europa: una fascia per le giovanissime

La finalissima di Miss Principessa d'Europa, che si è svolta all'Altromondo Studios il 15 settembre, con la presenza di Valeria Marini, madrina d'eccezione, ha incoronato anche due forlivesi.

Dopo 120 eventi di selezioni organizzate dai talent scout regionali sparsi in tutta Italia, con quasi 3000 iscritte, sono solo 94 le concorrenti che hanno potuto calcare il red carpet della finale, tra cui due giovanissime che arrivano da Forlì. Le finaliste, tutte tra i 13 e i 25 anni, hanno avuto un passaggio in giuria avvenuto il 13 settembre all'interno delle sale al celebre CinePalace Giometti Cinema, con una presentazione ufficiale svoltasi al Frontemare di Rimini con cena spettacolo. Da 94 concorrenti della prima serata, il 14 settembre, sono passate in 42 alla finalissima. Valeria Marini, ha incoronato Daphne Lecca come Miss Principessa d'Europa 2022, 17enne umbra. Ma tra le fasce assegnate ci sono anche quelle a Sofia Focacci, 17 enne, eletta Miss Model Runway e Giulia Sannipoli 15 enne, eletta Fascia Speciale, entrambi forlivesi.

Importante il messaggio che tutte insieme le giovani aspiranti modelle e fotomodelle hanno voluto lanciare durante la loro permanenza : "I love my life - Se bevo non guido", per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle stragi che avvengono tra i giovani a causa dell'abuso di alcolici. A tal proposito nelle serate di permanenza, tutte insieme le miss, hanno pubblicato spot e storie sui social con la collaborazione del fotografo moda internazionale Stefano Bidini affiancato da Danilo Lentini.



­