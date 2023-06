L’emozione di rivedersi dopo 50 anni dalla fine delle Elementari

Rivedersi dopo 50 anni dalla fine delle Elementari. E’ quanto appena successo a 13 ex alunni della classe 5° della scuola Paritaria “Santa Maria del Fiore”, fra cui lo scrivente, giunti a fine corso nel 1973. Non c’è stato il tempo per recarsi all’istituto didattico, tuttora operante in via Ravegnana 96, come fatto nella precedente rimpatriata del 2015. All’epoca c’erano ancora le Ancelle del Sacro Cuore, le suore “educatrici” con casa madre a Lugo di Romagna, che avevano fondato, nel lontano 1942, la scuola oggi condotta dalla Fondazione Angeli Custodi di Cesena. Ma non sono mancate le sorprese, a cominciare da Guido Beorchia. Rintracciato tramite facebook, è giunto all’appuntamento in un noto ristorante forlivese direttamente dalla Germania, dove vive e lavora da anni. Anzi, l’organizzatrice Antonella Pondi ha riprogrammato data e ora del ritrovo, pur di averlo assolutamente alla cena. Anche grazie a lui sono riaffiorati legami inestricabili, tipici di persone che, seppur in tenera età, si sono viste tutti i giorni per cinque anni di fila. Risate, confidenza, piena condivisione, ricordo commosso di chi non c’è più (Alberto Amaducci, Vania Arfellini e la prima maestra suor Anna Minghetti), ma anche alcuni aneddoti e volti rimasti indelebili, grazie al passaggio, tramite chat, di alcune foto: davvero una piccola magia.

Paolo Pondi, da poco in congedo lavorativo, ha voluto assolutamente rilasciare la sua emozione: “Sì, con molti dei compagni c’eravamo rivisti 8 anni fa, ma vuoi mettere rincontrare Guido, che ci ha subito aiutato a togliere altra nebbia dai cassetti della memoria”. I 13 scolari sono ritornati tutti bambini per tre, quatto ore spensierate. Il valore aggiunto della “reunion” di Santa Maria del Fiore è stata la presenza fra i “reduci” di Maria Teresa Ragazzini, l’ultima maestra, colei che, in quella lontana estate di 50 anni fa ha preparato e letteralmente accompagnato i “suoi” ragazzi all’esame di quinta elementare (abolito dal Ministero nel 2004). “E’ stato tosto anche il finale dell’incontro - continua Paolo - con la maestra che ci ha salutato ed abbracciato uno ad uno fuori dal locale, dandoci appuntamento alla prossima rimpatriata”. Prima dell’inevitabile rompete le righe, gli organizzatori hanno preteso l’immancabile foto di gruppo: “Ci siamo ritrovati - è la conclusione - per riallacciare i fili del tempo, legando passato, presente e futuro, in definitiva per continuare una storia, quella della nostra vita"