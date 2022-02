La Fumettoteca inizia il suo quarto anno d'attività con una grande donazione da Roma

Il quarto anno di frenetica attività, con proposte esclusive ed innovative per la città di Forlì, della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' prosegue nel suo percorso sempre più dinamico ed extraterritoriale. Dall'inizio dell'inaugurazione non sono mai cessate le donazioni, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, è la prima del 2022 proviene niente di meno che da Roma, con i suoi circa 500 pezzi spediti a proprie spese dal collezionista Domenico D'Apote.

"Rintracciando online, nel sito ufficiale, le informazioni sulla gestione e i tanti esclusivi servizi gratuiti, grazie all'impegno di volontariato dei soci, le molteplici donazioni in kind si susseguono una dietro l'altra, come già in passato per la donazione del 'Fondo Alessio Legramante' e i suoi circa 20.000 pezzi - esordisce il direttore fumettotecario Gianluca Umiliacchi -. Il risultato? Un ampio parco fumettistico da proporre al pubblico con oltre 41.000 documenti fumettistici presenti in sede, riscontri positivi in grado di rendere questa unica Fumettoteca presente nella Regione Emilia Romagna, seconda sul territorio italiano, non un semplice valore aggiunto per la città di Forlì ma, bensì, ciò che è in grado di fare la differenza. Già dal primo mese dell'anno nuovo l'attività di solidarietà può vantare un risultato più che ottimale, il grande impegno dello Staff Fumettoteca ha visto, negli austeri e contenuti spazi della 'Biblioteca dei Fumetti' proporre ai cittadini forlivesi un'offerta sempre più articolata, forte di una professionalità e serietà unica".

"Come fatto presente, senza alcun dubbio, oltre al valore aggiunto per Forlì, per la cultura locale, questa unicità di intenti ha numeri in grado di chiarire come l'esclusiva organizzazione suscita coinvolgimento e soddisfazione, a partire dall'aumento di partecipazione dai giovani per le iniziative, oltre ad essere anche uno stimolo professionale giovanile - prosegue Umiliacchi -; alcuni dei giovani frequentatori negli anni si sono inseriti in attività professionali fumettistiche. Il nutrito calendario di eventi rende concretamente chiara l'idea dell'impegno e il lavoro di volontariato investito per la gestione, in sede e online, per questo presidio culturale territoriale ed extraterritoriale, risorsa aggregativa, ludica ed educativa per i ragazzi, risorsa per tutti i giovani e gli adulti, luogo di studio e di incontro, spazio di interesse pubblico aperto e cooperativo per associazioni, Comitati di Quartiere e scuole".

"Rammentiamo - conclude - che il grande impegno e il notevole lavoro richiesto, più di quanto si possa immaginare, per la gestione di questa esclusiva e atipica realtà socio-culturale, è realizzato da parte dei componenti dallo Staff Fumettoteca, soci e volontari, esclusivamente come impegno di volontariato. In un contesto sociale e culturale ormai ben rodato la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', col supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, è fra gli unici punto di riferimento fumettistici dinamici e attivi per tutta la Regione. In questa logica il mondo giovanile forlivese, e non solo, per mezzo delle proposte di percorsi e progetti mirati, ha la possibilità esclusiva di concretizzare attività per nuove relazioni sociali e reti di socializzazione, grazie alla 'Biblioteca dei Fumetti', aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse". Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.