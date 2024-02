Al posto di Brirò arriva la cucina asiatica: il nuovo locale è pronto ad aprire nel cuore di Forlì

Una nuova attività si prepara ad aprire nel cuore di Forlì, lasciando solo per poco tempo una vetrina buia, dove ha chiuso i battenti lo storico locale frequentato, tra gli altri, da tantissimi universitari: dai celebri strozzapreti di Brirò si passa al cibo etnico, asiatico per la precisione. La Rameria in fatti, a partire da sabato, porterà il ramen in corso della Repubblica 160, nel pieno centro storico della città.

La nuova attività nasce dalla volontà di Zheng Bingcheng, Hu Huimin e Lin GuoLian, già proprietari della catena di ristoranti Sushi King con locali a Forlì, Cesena e Rimini, di portare sul territorio un piatto tipico giapponese che sta conquistando sempre più palati anche in Italia. La Rameria rifletterà la filosofia tipica dei ramen bar nipponici, locali che data la composizione del piatto sono pensati per una fruizione rapida al tavolo o al banco. Composto da spaghetti di frumento in un brodo a lunga cottura, il ramen è infatti una pietanza da mangiare velocemente per poterlo assaporare al meglio. La Rameria ne proporrà cinque diverse tipologie, quattro delle quali realizzate con brodo di carne e una invece completamente vegetariana. Ad accompagnare il ramen ci saranno antipasti e dolci tipici della tradizione giapponese, nonché una selezione di caffetteria.

“Siamo da sempre grandi appassionati di ramen, uno dei piatti asiatici più diffusi nelle sue diverse versioni, e dopo aver portato a Forlì sushi di qualità con Sushi King pensiamo che anche questo prodotto meriti il suo spazio in città - raccontano i titolari -. Ci abbiamo lavorato tanto, sperimentando con ingredienti e sapori per dare ai nostri clienti la migliore esperienza possibile. Come dice il nostro slogan 'Cottura lenta fa buon brodo', e noi siamo proprio felici di essere finalmente pronti ad aprire le porte de La Rameria per permettere a tutti di assaggiarlo”. La Rameria punta ad attrarre la comunità studentesca del Campus di Forlì, già affezionata frequentatrice del locale che per tanti anni è stato Brirò: sarà aperto a pranzo e a cena senza prenotazioni.