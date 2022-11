Le concorrenti di Miss Curvyssima unite contro la violenza sulle donne

La tappa di “Miss Curvyssima” svoltasi sabato al ristorante “Da Valdo” ha trasportato il pubblico attraverso differenti tematiche sociali. Da sempre il concorso si batte per abbattere gli assurdi standard di bellezza imposti dalla moda, permettendo ad ogni donna di accettarsi per ciò che è. Durante questa tappa, attraverso una commovente esibizione diretta dalla patron del concorso Samantha Togni, si è cercato di dar voce a tutte le donne che ogni giorno subiscono violenza sensibilizzando il pubblico nei confronti di una tematica così sentita.

La serata si è conclusa con una sfilata di occhiali by Key O’ e la nomina delle vincitrici che ha visto passare in finale due concorrenti: Asia Cimatti come Miss “Da Valdo” e Mirela Dema come Miss “Plus size”. Anche altre ragazze hanno fatto un passo in avanti verso la finale aggiudicandosi una fascia: Laura Marconi come seconda classificata con il titolo di Miss “moda”, Jenny Fortini come terza classificata con il titolo di Miss “Femme Fatale”, Lavinia Vicerdini come Miss “Key’O” e Alice Mancin come Miss “Il mondo del pane”. Una tappa che ha portato molte emozioni organizzata da Loredana Amorosa, ex concorrente del concorso, che cerca di portare avanti il bellissimo messaggio di “Miss Curvyssima” .Per iscriversi al concorso contattare Miss Curvyssima in privato sui suoi canali social @misscurvyssima