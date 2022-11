Un mouse speciale made in Forlì per Niccolò: "Ora può usare il pc in autonomia"

Da Forlì a Fiorenzuola la Penny Games ha consegnato una propria creazione speciale. L'azienda forlivese che si occupa della realizzazione di videogiochi ha permesso a Niccolò, uno studente affetto da una disabilità che lo limita nei movimenti, costringendolo alla sedia a rotelle, “di gestire in autonomia il proprio Pc o il proprio smartphone, senza dovere chiedere "un dito in prestito" a nessuno”, raccontano dall'azienda i soci omonimi Paolo Bassi e Paolo Bassi.

In stretta collaborazione con il professore Pasquale Ventorino, che per la sua iniziativa arrivò anche davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e Stefano Patruno dell'Istituto Enrico Mattei di Fiorenzuola, che hanno ideato e sviluppato il software, “abbiamo creato una console prototipo "fuori serie" appositamente per Niccolò. Il dispositivo, dal punto di vista informatico, è stato programmato dai professori in base alle esigenze di Niccolò, mentre la console è stata modificata da noi per essere ergonomicamente comoda nell'utilizzo”, spiegano ancora dalla Penny Games.

La storia di Niccolò è approdata anche su Rai1, dopo essere stata raccontata da ilPiacenza.it. Ventorino, al di fuori delle lezioni, aveva già costruito un mouse particolare per permettere a Niccolò di utilizzare il Pc. “Vedere Niccolò muoversi da subito nel proprio PC con agilità e facilità è stato estremamente emozionante ed appagante. Abbiamo comunicato in questa occasione che sarà nostra intenzione avviare uno sviluppo tecnico/commerciale di questo nuovo sistema volto proprio alle singole esigenze di chiunque ne avrà bisogno”, aggiungono i soci forlivesi.

Penny Games nasce dall’esigenza di portare alla contemporaneità i videogiochi del passato, diventando da hobby a realtà imprenditoriale. Nata nel 2013 in un garage, come molte realtà di successo, oggi Penny Games è un’azienda solida che realizza dispositivi completamente assemblati a mano.