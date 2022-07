Miss Curvyssima, a sorpresa le vincitrici di tappa sono due: ecco chi va alla finalissima

Sabato al ristorante “Da Valdo” Forlì si è nuovamente colorata di magenta grazie alla presenza di “Miss Curvyssima”, il concorso di bellezza nazionale dedicato alle donne curvy. Il pubblico presente ha visto sfilare in passerella donne uniche, belle e che non hanno paura di mostrarsi per ciò che sono. Le 14 ragazze in gara hanno dato il loro meglio tra risate, dolcezza e un pizzico di sensualità. Ad aggiudicarsi il primo posto e un pass per la finale nazionale sono state a sorpresa due concorrenti: Giulia Costantino, 20 anni di Forlì e Ivana Ramona, 38 anni di Carpi.

Martina Antognini di Bologna si è assicurata un posto per la finale nazionale grazie alla fascia Miss Plus Size attribuita dalla giuria. Altre cinque ragazze sono riuscite a fare un passo in avanti verso la finale acquisendo una delle altre fasce in palio: Erica Bombardini come 2° classificata Miss Moda, Elena Nobile come 3° classificata Miss Femme Fatale, Giada Grisetti come Miss "Il sole estetica Forlì", Stefania Spalletti come Miss "Infortunistica Minutillo" e Silvia Meschini come Miss "Il mondo del pane".

Un concorso, “Miss Curvyssima”, creato da una donna per le donne: Samantha Togni, patron del concorso e presentatrice della serata, dal 2017 porta avanti un messaggio d’amore per sé stessi cercando di donare, grazie a serate come quella del 9 luglio, un sorriso sul volto di donne che da tempo hanno paura di mostrarsi per ciò che sono. Per iscriversi e scoprire le prossime tappe è possibile seguire le pagine Instagram o Facebook di Miss Curvyssima @misscurvyssima