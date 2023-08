Miss Curvyssima a Bertinoro ha incoronato la bellezza "in tutte le sue forme"

L'ultima tappa del tour di Miss Curvyssima 2023, che venerdì ha animato "Il Tempio di Mo" a Panighina di Bertinoro, "ha nuovamente sottolineato l'importanza della bellezza in tutte le sue forme. Questo evento, organizzato in collaborazione con Loredana Amorosa, ha celebrato le donne di tutte le taglie, premiando l'autenticità e la fiducia in se stesse", affremano gli organizzatori.

La serata ha visto assegnati diversi premi e riconoscimenti. Daria Mannino ha trionfato, conquistando la fascia di "Miss Tempio di Mo" e guadagnandosi un posto per la finale del concorso. Chiara Decolori ha ottenuto il secondo posto come "Miss Moda", seguita da Giulia Perrone, che si è aggiudicata il titolo di "Miss Femme Fatale". Numerose sono state le fasce assegnate durante l'evento, tra cui quelle a Daniela Pignalosa come "Miss Ink Shake", Alessia Lamorgese come "Miss Chinesiology", Ioana Niculae come "Miss Sophia Curvy", Jenny Fortini come "Miss Cesena in Fiore". Alessandra Palmieri ha conquistato il titolo di "Miss PlayaRent.it Noleggio auto e Furgoni". Infine, Tamara Fadda e Alessia Traversari si sono distinte ottenendo in parimerito la fascia di "Miss Il mondo del pane".

Miss Curvyssima 2023 "continua la sua missione di cambiare le percezioni di bellezza nella società, incoraggiando l'accettazione e la celebrazione di tutti i tipi di corpi. L'ideatrice del concorso, Samantha Togni, continua a sostenere che la bellezza non si limita a una taglia unica e Miss Curvyssima è il palcoscenico ideale per dimostrarlo", concludono gli organizzatori.