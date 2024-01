Solo novanta esemplari nel mondo: ecco il modellino della Ferrari che Tazio Nuvolari portò in trionfo nel Circuito di Forlì

Nel mondo ve ne sono solo novanta esemplari. Per gli amanti del collezionismo è un autentico capolavoro che non può mancare. Un rosso fiammante che conquista gli occhi di chi lo ammira. Ma cosa ha di particolare il modello in scala 1:18 della Ferrari F125SC con il numero 72 in bella vista? E' la monoposto del Cavallino Rampante che Tazio Nuvolari ha portato al trionfo nel gran premio "Circuito di Forlì" disputatosi nel 1947. "Lo ha realizzato l'azienda specializzata nel mercato di modellismo 'Tecnomodel" che ha sede ad Opera, in provincia di Milano - spiega Piero Gardini, titolare del negozio "Magic Model" in via Felice Orsini, nel centro storico di Forlì -. Ne sono stati realizzati solo novanta in tutto il mondo e sono riuscito ad averne otto esemplari, alcuni dei quali già sono stati venduti. Presenta una base molto bella in eco pelle, un oggetto di collezionismo per veri intenditori. Anche perché i dettagli sono realizzati molto bene, nei minimi particolari. E' un autentico gioiellino".

Il Circuito di Forlì

Ma perchè non può mancare nella bacheca di un collezionista forlivese? "E' la prima volta che viene realizzato un modellino che ha gareggiato nel "Circuito di Forlì". E la Ferrari F125SC ha vinto la prima edizione con Franco Cortese e il grandissimo Tazio Nuvolari, alle sue ultime apparizioni nelle competizioni. Quella di Forlì è stata infatti una delle sue ultime vittorie prima dei problemi di salute (morì l'11 agosto del 1953 dopo esser stato colpito da un ictus, ndr). Si tratta quindi di un oggetto destinato ad aumentare di valore". Il gran premio "Circuito di Forlì", ricorda Gardini, che è anche presidente del Ferrari Club Forlì, "si è disputato in sole quattro occasioni, nel 1947, nel 1948, nel 1949 e nel 1953. Negli anni ha subìto delle modifiche. L'edizione del 1947 vedeva la partenza dal viale della stazione, per poi toccare viale Crispi, percorrere la Circonvallazione (ora viale Matteotti, ndr), entrare in Piazzale della Vittoria con un curvone dove c'è la statua di Icaro e quindi il rettilineo conclusione del viale della stazione. I box erano stati allestiti dove ora c'è il campo sportivo dell'Edera. Il sogno sarebbe quello di realizzare una rievocazione di questa gara".

Aperte le iscrizioni al Ferrari Club Forlì

Intanto si sono aperte sabato le iscrizioni al Ferrari Club Forlì per la stagione automobilista 2024, che vedrà tra gli appuntamenti più attesi della stagione in Romagna la "6 Ore di Imola" nel weekend del 21 aprile con la Ferrari che schiererà tre 499P nel campionato Wec e il ritorno della Formula Uno all'"Enzo e Dino Ferrari" con il Gran Premio dell'Emilia Romagna nel fine settimana del 19 maggio. Ovviamente c'è attesa per la presentazione della nuova Ferrari di F1, che avverrà il prossimo 13 febbraio. "Aspettiamo tutti i tifosi della mitica rossa di Maranello - le parole di Gardini -. Abbiamo aperto le iscrizioni al Club e ci aspettiamo tanti giovani appassionati". Per informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 0543 27891 o presentarsi al "Magic Model". Nel corso dell'anno, conclude il presidente, "il club organizzerà diversi eventi che vedranno coinvolti i nostri associati".