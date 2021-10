Gomme invernali, a breve scatta l'obbligo: tutto quello che c'è da sapere

E' il momento di decidere tra catene o gomme termiche, perchè come tutti gli anni, dalscatta l'obbligo, sancito dalla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di circolare con, appunto, le, fino al 15 aprile 2022.

Cosa dicono decreto ed ordinanze

L'ultima modifica al decreto legislativo prevede che l’ente proprietario della strada, con ordinanza, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Quindi devono essere gli enti proprietari e concessionari delle strade, con apposita cartellonistica (verde in autostrada, blu in strade extraurbane e bianca in quelle urbane), ad applicare il decreto nel periodo invernale. Di fatto per uniformare le decisioni il periodo interessato dall’obbligo è stato ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. Le singole amministrazioni provinciali e comunali regolano attraverso ordinanze l'obbligo. E' importante sapere che in molte strade, in caso di neve o ghiaccio, anche al di fuori di queste date, subentra l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Il consiglio è sempre quello di guardare con attenzione la cartellonistica, anche per le strade urbane.

Le sanzioni

L’importo della sanzione amministrativa, se non viene rispettato l'obbligo, va da un minimo di 85 euro a un massimo di 338 euro. Nel caso in cui la violazione venga accertata sulle strade comunali in cui vige ordinanza locale, la sanzione va da 41 euro a 169 euro. Può inoltre essere disposto il fermo del veicolo fino alla messa in regola degli pneumatici, che se non rispettato può portare ad un'ulteriore sanzione e alla decurtazione di 3 punti dalla patente.

Come riconoscere gli pneumatici invernali

Questo tipo di pneumatici è identificato dalla marcatura M+S (ovvero "MS", "M/S", "M-S", "M&S"), che significa mud & snow (ovvero fango e neve) ed è posta sul fianco dello pneumatico stesso, tenendo presente che solo questa tipologia può essere considerata equivalente alle catene da neve omologate e, quindi, in grado di rispettare gli obblighi di legge.

Per quanto riguarda le strade statali l'obbligo, che in alcuni tratti potrebbe essere anticipato, riguarda:

la strada statale 3bis “Tiberina” (E45): da Sarsina (km 195,000) fino a Ravenna al km 250,565;

la strada statale 9 “Via Emilia”: in tratti saltuari tra il km 0 a Rimini e il km 221,534 in provincia di Piacenza (confine regionale);

la strada statale 67 “Tosco Romagnola”: da Osteria Nuova (confine regionale al km 142,269) al km 187,890 in provincia di Forlì Cesena e dal km 195,700 al km 213,511 a Ravenna e dallo svincolo di Classe (km 217,277) al km 232,377;

la strada statale 727 “Tangenziale Di Forlì”: dal km 0,000 al km 7,285 e la statale 727 Bis “Tangenziale Di Forlì” dal km 0 al km 7,962;

Per le strade Provinciali l'obbligo riguarda:

Per l'intero tratto: S.P.N.1 Villafranca; S.P.N.2 Di Cervia; S.P.N.3 Del Rabbi; S.P.N.4 Del Bidente; S.P.N.5 S. Croce; S.P.N.19 Marradese; S.P.N.20 Tramazzo-Marzeno; S.P.N.21 Trebbio; S.P.N.22 Busca; S.P.N.23 Centoforche; S.P.N.24 Forche; S.P.N.25 Valbura; S.P.N.27 Villagrappa; S.P.N.27 bis Braldo; S.P.N.34 Tredozio-Lutirano; S.P.N.37 Forlimpopoli-Para; S.P.N.37 bis Diramazione Fratta; S.P.N.39 Cellaimo; S.P.N.47 Predappio-Rocca S. Casciano; S.P.N.52 Villafranca-S. Giorgio; S.P.N.54 Baccanello; S.P.N.54 bis Diramazione Baccanello; S.P.N.55 S. Benedetto-Marradi; S.P.N.56 Vecchiazzano; S.P.N.57 Castrocaro-S. Lorenzo; S.P.N.60 Forlimpopoli-Carpinello; S.P.N.60 bis Prolungamento Forlimpopoli-Carpinello; S.P.N.61 Fondi; S.P.N.66 Casale; S.P.N.71 Malmissole; S.P.N.72 Monda; S.P.N.76 Civorio; S.P.N.77 Spinello; S.P.N.81 Trebbio; S.P.N.83 Polenta; S.P.N.94 Castegno; S.P.N.95 Ranchio-Civorio; S.P.N.96 Spinello-Passo del Carnaio; S.P.N.99 Meldola-Fratta; S.P.N.100 Maestrina; S.P.N.102 Giaggiolo-Piandispino; S.P.N.104 Dovadola-Monte Colombo; S.P.N.106 S. Andrea; S.P.N.112 Isola-Biserno-Ridracoli; S.P.N.125 Grisignano-Rocca delle Caminate; S.P.N.126 Predappio-Rocca delle Caminate-Meldola; S.P.N.127 Civorio-Spinello; S.P.N.129 Modigliana-Rocca S. Casciano;