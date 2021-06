Europei 2021, le partite dell'Italia sul maxischermo: ecco dove

Il Comune di Predappio allestisce un maxischermo in piazza Garibaldi per seguire tutte le competizioni della nazionale Italiana in questa prima fase.

Grande fermento per la prima partita dell'Italia ai Campionati Europei 2021, che esordisce venerdì sera contro la nazionale turca, alle 21. Nella fase a gironi gli appuntamenti in calendario, oltre a quello di venerdì, sono: mercoledì 16 giugno Italia-Svizzera e domenica 20 Italia-Galles, sempre alle 21.

Il Comune di Predappio allestisce un maxischermo in piazza Garibaldi per seguire tutte le competizioni della naziuonale Italiana in questa prima fase. Si potrà accedere all'area dalle 20, nel rispetto delle norme per la prevenzione del Covid 19.

A Forlì il pub X-Ray, in via Bertini, riparte con il tradizionale maxischermo, anche in questo caso per tutte le partite in programma fino ad ora. E' gradita la prenotazione.