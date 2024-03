Dal mare alla tavola, la pescheria-cucina raddoppia e apre una nuova sede: "Un impulso per l'economia locale"

E' presente al Mercato delle Erbe di Piazza Cavour stuzzicando i palati attraverso il miglior pescato fresco dell'Adriatico, tra insalate di mare, fritti, filetti ed tante altre specialità. "Acquolina - Pescheria & Cucina" si fa in due, aprendo un nuovo punto vendita a Vecchiazzano. La sede, inaugurata lunedì, si trova in via Del Cavone 5, nei pressi del centro commerciale al Vecchio Mulino. A rappresentare l'amministrazione comunale era presente il vicesindaco Daniele Mezzacapo, che si è congratulato con la proprietaria, Valentina Visani, "er aver dato vita a questo splendido spazio, che sono certo diventerà un luogo di incontro prediletto per la nostra comunità".

"L'apertura dell'attività non è solo un'aggiunta al panorama culinario del Quartiere Vecchiazzano, ma rappresenta anche un impulso vitale per l'economia locale forlivese - afferma il vicesindaco -. Ogni nuova attività è una fonte di orgoglio e di opportunità, non solo perché genera posti di lavoro, ma anche perché contribuisce a rafforzare il tessuto sociale del nostro quartiere. Siamo entusiasti di vedere imprenditori come Valentina portare passione e innovazione nella nostra comunità, e ci impegniamo a supportare la crescita di queste realtà che rendono Forlì una città sempre più vivace e accogliente".