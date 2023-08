Porta con sè l'anima del territorio forlivese: il corto "Tre ragazzi" trionfa al Not Film Fest

Il cortometraggio "Tre ragazzi", diretto dal forlivese Gianfranco Boattini e con Stefano De Pieri come direttore della fotografia, ha raggiunto un successo trionfale al festival cinematografico Not Film Fest, conquistando il prestigioso E-R Filmakers Award. L'evento, che si è svolto dal 22 al 27 agosto a Sant'Arcangelo di Romagna, ha visto il cortometraggio emergere come vincitore in un contesto di straordinaria competizione.

"Tre ragazzi", liberamente tratto dal romanzo "Tre ragazzi in cerca di avventura" di Carmelo Pecora, ha catturato l'attenzione della giuria e del pubblico con la sua toccante narrazione di amicizia, coraggio e desiderio di liberarsi dai pregiudizi che sovente vincolano la vita di Carmelo, Salvatore e Michele, tre giovani amici legati da un legame indissolubile. Le riprese del cortometraggio si sono svolte nell'estate del 2022, precisamente dal 1 al 5 agosto, nei Comuni di Bertinoro, Forlì e Ravenna, i quali hanno sostenuto il progetto. La scelta di queste autentiche location ha arricchito l'ambientazione e ha contribuito a immergere il pubblico nella realtà dei protagonisti, creando un legame tangibile tra spettatori e storia.

Il successo di "Tre ragazzi" è ancor più significativo grazie al sostegno cruciale fornito dall'Emilia- Romagna Film Commission, che ha premiato il cortometraggio con il bando di produzione nel 2022. Questo riconoscimento ha contribuito a rendere possibile la realizzazione di un'opera cinematografica che ha colpito il cuore del pubblico e ha dimostrato l'abilità di coniugare talento creativo e supporto istituzionale. Il team di "Tre ragazzi", guidato dal regista Gianfranco Boattini e sostenuto da un cast e una troupe di straordinaria dedizione, esprime "la sua gratitudine per il riconoscimento ottenuto al Not Film Fest. L' E-R Filmakers Award rappresenta una testimonianza tangibile dell'impegno e della passione che hanno contribuito a creare un'opera cinematografica di eccellenza".