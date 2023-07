La radio degli adolescenti nei luoghi dell'alluvione: Radioimmaginaria porta le testimonianze a Bonaccini

Dal 21 al 26 agosto Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, sarà in tour nei paesi alluvionati della Romagna per incontrare i ragazzi e i giovani dei paesi che sono stati colpiti dalla calamità nel maggio scorso, ascoltare le loro storie e raccogliere le loro idee e le loro richieste sulle necessità più urgenti che andrebbero affrontate. Le idee e i progetti così raccolti saranno poi presentati l’8 settembre direttamente al Presidente Stefano Bonaccini che si è reso disponibile ad incontrarli per confrontarsi sulla ricostruzione.

Nei prossimi giorni saranno raccolti gli inviti di amministrazioni, associazioni, singoli gruppi di adolescenti e ragazzi, interessati ad essere raggiunti dal tour di Radioimmaginaria, la prima radio e network in Europa diretto e gestito da adolescenti dagli 11 ai 17 anni.

I Comuni e le associazioni che vorranno incontrare gli speaker di Radioimmaginaria per raccontare la loro esperienza e sottoporre le loro idee che verranno così raccolte, possono scrivere a radioimmaginaria@gmail.com possibilmente entro il 10 agosto. Dillo al Presidente è un'iniziativa di Radioimmaginaria in collaborazione con Cosascuola Music Academy e con l’agenzia Essere Elite di Forlì. L’incontro dell’8 Settembre proseguirà fino a sera con esperti, concerti, esibizioni.