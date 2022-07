A cena con il "Signor maiale"

Cena di cultura gastronomica dedicata al Maiale! Il maiale è stato uno dei primi animali ad essere addomesticato, se ne ha testimonianza sin dalla preistoria, da sempre ha accompagnato gli uomini attraverso i secoli, sostenendoli e fornendo loro innumerevoli materie per fabbricare nuovi prodotti e carni tenere e prelibate. In Romagna, il maiale è una istituzione! Suggestioni, racconti, curiosità, in una cena tutta declinata sul maiale, grigliata speciale, ciccioli, insalata contadina e tanto altro il tutto annaffiato dai superbi vini di Fattoria Ca’ Rossa.