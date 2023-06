"Aeroporto, altra estate sempre le stesse criticità"

Recita la segnalazione:

Possibile che nessuno intervenga sui continui disservizi che noi viaggiatori subiamo dalle una compagnia aerea che opera su Forlí? Volo del 9 giugno per Catania prenotato con partenza 14,15 spostato a una settimana alle 18,25 e il pomeriggio del giovedí con email rimodulato alle 13,15. Si assistono, ogni anno, a puntuali proclami di efficienza ed di implemento delle tratte ma in questi pochi giorni si segnalano solo disservizi , ritardi e cancellazioni. Ultimo ma non ultimo non si vola con Aeroitalia, come indicato nei biglietti, ma con una società rumena di noleggio volo. Non sarebbe il caso di prendere seri provvedimenti a tutela dei passeggeri al fine di dare dimostrazione di volere fare decollare l'aeroporto di Forlì?