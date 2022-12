Recita la segnalazione: "Vorrei segnalare un disservizio negli autobus. E da mesi che prendo il 5 per andare al lavoro e ogni volta o non passa per 2-3 volte o passa sempre in ritardo. Io mi chiedo che senso ha che pago l'abbonamento se ogni volta devo discutere col capo perché l autobus non passa. Gli orari indicati non servono praticamente a niente visto che saltano sempre o passano in ritardo".