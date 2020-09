Carico assistenziale dei medici di famiglia per i tamponi per le scuole

La nuova circolare del Ministero della Salute lascia veramente allibiti: in caso di rialzo febbrile anche lieve alunni, studenti, insegnanti dovranno tutti fare in tempi rapidi il tampone "con priorità" magari a scapito dei soggetti anziani o più compromessi, e tutto questo alle soglie della stagione influenzale. E i genitori dei suddetti minori nell'attesa cosa dovranno fare? Quante certificazioni dovremo rilasciare? Non sarà un autunno né un inverno facile né per i pediatri né per i medici di famiglia.

Vincenzo Immordino