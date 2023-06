L'iniziativa del negozio di estetica: "Parte dell'incasso settimanale alle famiglie alluvionate"

Riceviamo e pubblichiamo: "Questi giorni hanno portato con sé una dura prova per la nostra amata città. L' alluvione ha colpito duramente tantissime persone che conosciamo direttamente (amici, parenti, clienti). La straordinaria prova di solidarietà e la mobilitazione di tantissimi volontari che si sono uniti per spalare il fango e offrire aiuto a chi ne ha bisogno, ci ha commosso. Come una comunità che si sostiene reciprocamente, abbiamo deciso di fare la nostra parte. Dal 5 al 10 giugno, destineremo una parte dell'incasso settimanale alla raccolta fondi istituita dal Comune di Forlì, per aiutare le famiglie e le realtà colpite dall'alluvione. Unisciti a noi in questa iniziativa di solidarietà! Ogni contributo, grande o piccolo, farà la differenza nella vita di chi ha bisogno. Insieme, come una famiglia unita, possiamo superare qualsiasi ostacolo. Siamo orgogliosi di far parte di questa meravigliosa città che si chiama Forlì"..

Estetica il Fiordiloto, via Bezzecca 13 Forlì