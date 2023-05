Festa di Quartiere a San Giuseppe Artigiano

Domenica 21 maggio presso la chiesa San Giuseppe Artigiano in via Spazzoli, nel cuore del quartiere Bussecchio, ci sarà la festa di primavera. Il tutto inizierà alle 15:00 con la cantante e Intrattenitrice Silvia Bargossi. Contemporaneamente inizierà un torneo di burraco (info e iscrizioni 327 566 6786 Renzo). Per i piccoli e per i giovani giochi e divertimento con le animatrici. Ludoteca e laboratori. Premi e tanto altro. A cura della chiesa ci sarà un angolo ristoro.