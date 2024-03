Riceviamo e pubblichiamo: "Ho appena letto su ForlìToday di una festa al Diego Fabbri per commemorare le nozze d'oro di diversi cittadini. Siccome anch'io e mio marito abbiamo festeggiato il 2 marzo questo traguardo chiedo come mai il Comune non ci abbia invitati. Il nostro matrimonio è avvenuto a Forlì il 2 marzo 1974. Grazie per un riscontro".