Oltre duecento coppie celebrano al Diego Fabbri le "nozze d'oro"

L'amministrazione comunale ha celebrato i 50 anni di matrimonio delle coppie forlivesi. Gli incontri sono stati realizzati nel teatro Diego Fabbri nelle giornate di giovedì 21 e martedì 26 marzo ed hanno visto la partecipazione di oltre duecento coppie che hanno accettato l’invito del sindaco Gian Luca Zattini a incontrarsi per festeggiare, in compagnia, l'importante traguardo delle nozze d’oro. Ad allietare gli eventi, che sono stati condotti dal popolare comico romagnolo Sgabanaza in veste di presentatore, è intervenuto il tenore Livio Ventrucci. Momento culminante della cerimonia è stata la consegna da parte del primo cittadino e della "madrina" dell'evento Marinella Portolani, di una pergamena accompagnata da un omaggio floreale.