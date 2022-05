"Fiumana ancora una volta abbandonata. Vent'anni di segnalazioni, soliti disservizi"

Gallery

















Recita la segnalazione: "Ciao a tutti purtroppo come già segnalato la Frazione di Fiumana, nel comune di Predappio, vive ancora un abbandono degli interventi segnalati anche al sindaco e la sua giunta, di messa in sicurezza e di degrado urbanistico. Ma purtroppo sia la vecchia amministrazione che questa nuova non hanno fatto nulla, solo dei mezzi lavori che non hanno dato nulla di ripristino e bellezza: ad esempio al circolo hanno rimesso le bacheche vecchie. Necessita di una sistemazione il muro di cinta lungo la Provinciale del circolo, che è veramente in stato di degrado. I cartelli stradali come da foto segnalati da tre anni sono piegati e mai sostituiti. Le banchine, sommerse dal verde, non sono più a norma, e purtroppo ogni tanto qualcuno ci finisce sopra (basta vedere i cartelli). Il sottopasso è sempre senza illuminazione e senza manutenzione; il casotto di lamiera arrugginito - segnalato da più di 10 anni di farlo spostare in un altra zona - viene usato come zona per urinarie.

Il verde non curato dall'ingresso di Fiumana all'uscita, ci sono marciapiedi e strade che necessitano di lavori, quando nel comune di Predappio e San Savino sono stati rifatti. Scrivere ancora non vale la pena. Speriamo che il Comune e la Regione fanno qualcosa, e non solo a fine mandato che tagliano il verde e fanno le strisce questo è stato sempre fatto. Speriamo che qualcosa di serio si muove e iniziano dei lavori seri completi, senza spreco di denaro pubblico, visto che siamo tutti pagatori di tasse e i soldi vanno sempre su una parte. La frazione di Fiumana è sempre più in degrado. I lavori devono iniziare dall'ingresso. Bisogna rivedere tutti quei cartelli stradali storti e troppi. Va messa a posto l'illuminazione, sempre per la sicurezza, e ci vuole una pista ciclabile visto che ci sono tanti lavoratori a piedi e in bici che vanno a lavorare. Speriamo che il sindaco e la sua giunta danno delle risposte e dei progetti con inizio lavori sicuri. 20 anni di segnalazioni, ma nulla".