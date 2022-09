"Il magico Platano di Carpinello monumento nazionale grazie anche agli abitanti"

Riceviamo e pubblichiamo: "Finalmente è arrivata la buona notizia che il magico Platano di Carpinello è diventato monumento nazionale: un albero secolare bello e imponente che se ti avvicini e ci vai sotto dà tante emozioni e fa venire i brividi. A chi, come me, è componente da tanto tempo del comitato di quartiere di Carpinello, dispiace molto leggere che il sindaco di Forlì si sia appropriato di tutti gli onori del caso quando ci sono abitanti di Carpinello e dei territori limitrofi che da oltre 20 anni lavorano affinchè questo albero possa diventare un gioiello che tutti gli italiani possono ammirare e abbia tutte le attenzioni e protezioni necessarie.

Credo, e ne sono convinto, che i bei risultati vadano condivisi con tutti quelli che hanno creduto da sempre in questo progetto e che si sono dati da fare. In primis va ringraziato il proprietario di quell’albero che si è reso disponibile a fare questo percorso, dopodichè la Regione per la parte finanziaria e i cittadini e quartieri che si sono succeduti nel tempo. Ora a Carpinello, oltre alla rotonda unica in Italia, abbiamo anche l’albero secolare monumento nazionale. Con queste due attrazioni dovremmo rendere il territorio accogliente e predisporre servizi adeguati".

Francesco Ulivi