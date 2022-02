"La divina discarica domenicale"

Gallery















Recita la segnalazione

Nel cammin di tarda sera lo cane a passeggiar, mi ritrovai in mezzo alla discarica del Foro Boario e la diritta via era smarrita. Nel parcheggio vi è anche l'amor e lo si vede da per terra... Temp'era dal principio del mattino e 'l messer di Alea montava 'n sù col turno....... con l'apparir del giorno tutto quanto fece sparir, ma v'era già un porcello pronto a scaricar........... ......col cartello di video-sorveglianza in loco col comun smemorino si dimenticò di installar le telecamere.