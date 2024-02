"Lunghe attese per accedere agli sportelli pubblici di Alea"

Riceviamo e pubblichiamo: "Sono una lavoratrice e vi scrivo da Forlì. Nella giornata di lunedì 26 febbraio mi sono recata presso gli sportelli pubblici di Alea Ambiente in via Golfarelli per fare dei contratti nuovi e chiudere dei vecchi. Ho dovuto prendere un permesso dal lavoro, erano delle pratiche standard che ritenevo essere veloci. Quando ho varcato la porta degli uffici aperti al pubblico mi si è parato incontro il delirio. L'Ufficio era pieno, tanta gente in piedi che si lamentava per l'attesa, molte persone dicevano che erano lì da più di un'ora e addirittura c'erano degli sportelli chiusi!!!

Ho aspettato più di 3 quarti d'ora ma poi, esasperata, sono dovuta tornare al lavoro senza avere la possibilità di risolvere i miei problemi. Era sempre stato detto che Alea è un'azienda pubblica rivolta alle esigenze dei cittadini. Non voglio lamentarmi del servizio di raccolta, ma voglio porre l'attenzione sul fatto che non è possibile che un ufficio di pubblica utilità abbia dei tempi di attesa insostenibili per la popolazione. Vi chiedo per favore di venire incontro alla cittadinanza e migliorare questo servizio per porre fine a tutti questi problemi che sono diventati davvero di difficile gestione. Aggiungo che sono tornata anche stamattina e la situazione è la stessa di ieri".