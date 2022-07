Nuove aiuole in Piazza Saffi, "Tutto bello, ma non si rischia di sprecare acqua?"

Recita la segnalazione: "Complimenti al sindaco per i lavori di riqualificazione di piazza Saffi. Ma mi domando: seppure capendo che il progetto era fatto da tempo e i fondi già stanziati, con questa crisi idrica che preoccupa il mondo intero non sarebbe stato meglio pensarla a fine stagione sperando per il meglio? Perchè ora il tutto andrà annaffiato ogni giorno e dubito che basterà un annaffiatoio. Vabbè, di sprechi ce ne sono ovunque, come l'uso indiscriminato di condizionatori tenuti al massimo in ogni ufficio e residenza, ma và bene così".