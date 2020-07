Segnalo l'imposizione, non propriamente da paese democratico, di Alea di far pagare la rata della tassa dei rifiuti solo secondo le sue modalità e quindi aggiungendo 2€ di spesa al totale. Senza parlare poi del fatto che un single come me che possiede un piccolo appartamento si è visto aumentare di circa il 15% la tassa rispetto alla precedente gestione. Tutto ciò alla faccia del premio ai più virtuosi.

Paolo Mengozzi

La risposta di Alea: con altri pagamenti non c'è spesa aggiuntiva