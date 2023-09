Auto parcheggiate male al parco di via Dragoni

La segnalazione di una lettrice:

Da diverso tempo ho notato che nel parcheggio del parco Piada 52 le auto parcheggiate da maleducati ed incivili chiudono chi invece ha l'auto correttamente inserita negli spazi delimitati.Ogni volta è un impazzimento per uscire.Sono stufa di questa situazione, mi reco in questo parco con le mie bambine per relax non per innervosirmi a causa di certuni. Se noto ancora una cosa del genere chiamerò i vigili.