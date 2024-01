"Rifiuti, questa è la situazione esistente da giorni in via Mazzolini angolo via Volturno"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Recita la segnalazione: "Situazione esistente da giorni in via Mazzolini angolo via Volturno. Questo è il risultato di una inefficiente politica della raccolta rifiuti effettuata da Alea, "la piazza Saffi che brilla", e a distanza di 50 metri la città che puzza. Si immagina che se tale situazione rimane il periodo estivo per i residenti, compresa mia madre che abita in via Volturno sarà devastante, compreso invasione di topi ed altro".