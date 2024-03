Riqualificazione di via Martoni, il ringraziamento dell'imprenditore al sindaco: "Risultato che beneficia l'intera comunità di Forlì"

Riceviamo e pubblichiamo: "Desidero esprimere sincera gratitudine per il prezioso contributo alla riqualificazione di via Martoni a Forlì svolto dal Sindaco Zattini e l’amministrazione comunale. Un ringraziamento all'attenzione e dedizione mostrata nel portare avanti questo importante ripristino, soprattutto dopo la recente interazione e sollecitazione durante la visita del primo cittadino presso la nostra azienda New Time S.p.A. lo scorso 29 gennaio. Pienamente consapevoli dell'importanza cruciale di via Martoni per la comunicazione e la logistica di Forlì, questa strada rappresenta un'arteria vitale per il trasporto delle merci e il collegamento tra reti stradali; pertanto, la sua riqualificazione avrà un immediato impatto positivo nei confronti della sicurezza dei lavoratori come sulla fluidità del traffico e sull'efficienza nel trasporto. Inoltre, non solo migliorerà le condizioni per le operazioni commerciali, ma contribuirà anche a garantire una migliore accoglienza per clienti e partner di tutte le aziende del comprensorio. Sottolineando che il nostro apprezzamento va al di là di qualsiasi interesse politico o partitico, la riqualificazione di via Martoni è un risultato che beneficia l'intera comunità di Forlì, indipendentemente dalle appartenenze politiche o dalle prospettive personali. È un chiaro esempio di come la collaborazione tra settore pubblico e privato possa portare a risultati concreti e tangibili per il bene comune.

Paolo Cimatti

Amministratore Unico - New Time S.p.A