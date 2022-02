Dopo il bidone sopra la macchina, ora è il turno del sacco dei rifiuti abbandonato su un'auto

Dopo il bidone di Alea finito "magicamente" sopra una macchina in via Regnoli, questa volta sul tettuccio di un veicolo, a San Martino in Strada, ci va il sacco dei rifiuti, mentre il bodone resta a lato. E' il contenuto di una segnalazione giunta in redazione:

Recita la segnalazione

Segnalo che qualcuno, nella zona di San Martino in strada stamattina durante il ritiro della plastica ha pensato bene di svuotare il bidone sopra la mia macchina e mettermi il bidone vuoto dietro alla macchina magari pensando non lo vedessi in retromarcia